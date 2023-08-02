Сотрудник колонии в Калужской области задержан за взятку бензопилой

Во вторник, 1 августа, районный суд в Сухиничах отправил под стражу начальника исправительного центра колонии №5 в Сухиничах. Мужчину подозревают в получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

По версии следствия, 30 июля начальник получил от осужденного за незаконные действия в качестве взятки бензопилу.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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