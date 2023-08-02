Житель Калужской области до смерти избил подругу

В Калужской области суд вынес приговор 62-летнему уроженцу Азербайджана, который до смерти избил свою 44-летнюю подругу в Людиново. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло 16 февраля. Пара поссорилась в квартире, и мужчина начал бить женщину.

Виновника приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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