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Калужанин выбивал у бывшей супруги долги с помощью ножа

Софья Фирсова
Опубликовано: 01.08.2023 16:48 0 202
Калужанин выбивал у бывшей супруги долги с помощью ножа

В Калуге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по факту разбоя и вымогательства денег у его бывшей супруги, сообщили в пресс-службе УМВД во вторник, 1 августа.

Согласно материалам дела, 44-летний калужанин ранее купил квартиру вместе со своей женой. Не справившись с ежемесячной оплатой долга, женщина решила оформить банкротство, а затем пара развелась. 

Калужанку признали неплатежеспособной, после чего на ее карту поступило 1,2 миллиона рублей, которыми она решила не делиться с мужем.

Узнав о том, что бывшая жена получила деньги, но не выплатила его долю, мужчина пришел в квартиру к пострадавшей и, используя нож, стал вымогать деньги. Нарушитель не добился желаемого и убежал из помещения.  

На следующий день экс-супруги встретились в общей квартире и между ними снова произошел конфликт, в ходе которого мужчина опять стал угрожать заявительнице ножом, а также сорвал с ее шеи золотую цепочку и украл ее телефон.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 01.08.2023 16:48 0 202
Тэги: криминал
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