Житель Калужской области до смерти забил сожительницу металлическим черенком от швабры

Людиновская прокуратура признала вину 62-летнего местного жителя, убившего свою 44-летнюю сожительницу в феврале 2023 года, сообщили во вторник, 1 авугста, в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина и женщина распивали вместе алкоголь. Через какое-то время между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый избил сожительницу руками, ногами, металлическим черенком от швабры и металлическим обувным рожком. От полученных травм она умерла на месте преступления.

При рассмотрении уголовного дела людиновец пытался обмануть присяжных и доказать свою невиновность. Мужчина так и не признал свою вину.

Гособвинитель и присяжные единогласно признали вину подсудимого. Преступника посадили на 12 лет в колонию строго режима.

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