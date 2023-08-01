Житель Калуги украл 230 тысяч рублей, продавая автомобильные колеса

В Калуге 34-летнего мужчину признали виновным в восьми случаях мошенничества и приговорили к полутора годам исправительных работ. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает прокуратура Калужской области.

В апреле прошлого года мошенник размещал в интернете объявления о продаже автомобильных колес по заниженной цене. На него откликнулись восемь потенциальных покупателей. Они перевели в общей сложности 230 тысяч рублей.

Но калужанин товар никому не отправил, а деньги потратил.

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