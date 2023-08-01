В Калужской области незаконно перепродали самолеты министерства обороны

В Калужской области руководителя автономной некоммерческой организации признали виновным в присвоении имущества министерства обороны. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Силовики рассказали, что виновник присвоил самолеты, а потом их перепродал. Ущерб составил 4,87 миллиона рублей.

В кадрах оперативной съемки были показаны, в частности, самолеты L-39 и Як-18Т.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и обязали вернуть государству 4,87 миллиона рублей.

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