Калужанин едва не задушил пожилую родственницу из-за замечания

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, сообщили во вторник, 1 августа, в пресс-службе УМВД. В дежурную часть обратилась местная жительница, которую пытался задушить ее родственник.

Было установлено, что 48-летний калужанин распивал дома алкоголь. Его родственница преклонного возраста сделала ему замечание, после чего между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина схватил женщину за шею и начал душить. Когда та стала терять сознание, нарушитель ослабил хватку. Потерпевшая убежала в подъезд и позвонила в полицию.

Расследование продолжается. Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

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