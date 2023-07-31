В Калуге на двух пьяных водителей завели уголовные дела
Еще два калужских автомобилиста попались пьяными за рулем. О возбуждении уголовных дел в понедельник, 31 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
31-летний мужчина стал виновником ДТП, когда на перекрестке не уступил дорогу.
А 35-летний водитель остановился, заметив сотрудников ДПС, попытался убежать во двор, но не смог скрыться от полицейских.
В обоих случаях водители ранее были лишены водительского удостоверения за пьяную езду.
По уголовной статье им грозит до двух лет лишения свободы.
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