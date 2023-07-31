В Калужской области нашли мужчину, находившегося в уголовном розыске

В Ульяновском районе Калужской области задержан 25-летний мужчина, которого обвиняют в преступлениях на территории Малоярославецкого района. Об этом случае в понедельник, 31 июля, сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции считают, то этот человек угнал машину и украл ноутбук с территории предприятия.

В ходе следствия мужчина скрылся и не выходил на связь. Он был объявлен в розыск.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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