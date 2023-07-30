34-летняя калужанка промышляла кражей телефонов в клубах

В воскресенье, 30 июля, УМВД России по городу Калуге рассказало о вохбуждении уголовного дела о краже.

В полицию пришел мужчина и рассказал, что у него украли мобильный телефон.

Полиция вычислила подозреваемую. Предварительно известно, что 34-летняя женщина пришла вечером в развлекательное заведение.

В помещении на столике она увидела чужой мобильный телефон, владельца рядом не было. Дамочка взяла мобильный и поспешила уйти. По ее словам, похищенным телефоном она планировала пользоваться сама.

Кроме того, полиция полагает, что она может быть причастна к пропаже еще одного телефона в этом заведении. Похищенные телефоны изъяты. Подозреваемая под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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