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34-летняя калужанка промышляла кражей телефонов в клубах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.07.2023 15:00 0 190
34-летняя калужанка промышляла кражей телефонов в клубах

В воскресенье, 30 июля, УМВД России по городу Калуге рассказало о вохбуждении уголовного дела о краже.

В полицию пришел мужчина и рассказал, что у него украли мобильный телефон.

Полиция вычислила подозреваемую. Предварительно известно, что 34-летняя женщина пришла вечером в развлекательное заведение.

В помещении на столике она увидела чужой мобильный телефон, владельца рядом не было. Дамочка взяла мобильный и поспешила уйти. По ее словам, похищенным телефоном она планировала пользоваться сама.

Кроме того, полиция полагает, что она может быть причастна к пропаже еще одного телефона в этом заведении. Похищенные телефоны изъяты. Подозреваемая под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.07.2023 15:00 0 190
Тэги: кража
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