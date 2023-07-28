В Калужской области пенсионер убил своего сына электрическим током

В пятницу, 28 июля, Сухиничский районный суд заключил под стражу на 2 месяца 73-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своего сына.

По версии следствия, 26 июля пенсионер прижал к оголенным частям тела своего 38-летнего сына провода под напряжением 220В и удерживал до тех пор, пока тот он не умер.

Постановление районного суда подлежит обжалованию в Калужском областном суде.

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