В Калуге 21-летний мошенник украл 1,3 миллиона рублей

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего преступника. Молодой человек обвиняется в трех эпизодах мошенничества. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу, 28 июля.

По версии следствия, злоумышленник, состоял в преступной группировке, участники которой звонили пенсионерам и сообщали им о том, что их близкие люди стали виновниками ДТП. Мошенники изменяли голос и заставляли пожилых людей верить в реальность происходящего.

Следуя данной схеме, преступники украли более 1,3 миллиона рублей.

Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция ищет других участников преступной группы.

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