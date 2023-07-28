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Житель Калужской области украл электричество на 18 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2023 11:47 0 919
Житель Калужской области украл электричество на 18 миллионов рублей

В Калужской области представителя некой организации обвиняют в краже электричества на 18,3 миллиона рублей. О возбуждении уголовного дела сообщили в пятницу, 28 июля, в региональном управлении ФСБ.

В приборы учета вносились какие-то изменения, что позволяло потреблять свет, но не платить за него. Другие подробности силовики пока не раскрывают.

Ведется расследование уголовно дела, возбужденного по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предполагает до пяти лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2023 11:47 0 919
Тэги: криминал электричество фсб
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