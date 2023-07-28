В Калужской области поймали двух торговцев смертью

Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ в лесополосе в Калужской области, сообщили в пятницу, 28 июля, в пресс-службе УМВД. Возбуждено уголовное дело.

У молодого человека оперативники обнаружили мефедрон массой 1,01 грамма и N-метилэфедрон массой 10,71 грамма.

Предположительно, наркодилеры собирались распространять запрещенные вещества через интернет.

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