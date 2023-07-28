Жительница Калужской области помогла раскрыть мошенническую схему

Следственным подразделением в городе Козельске Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 28 июля.

Согласно материалам дела, преступники позвонили местному жителю и рассказали, что по вине его дочери произошло ДТП в котором погиб ребенок. Они предложили пенсионеру решить все вопросы взамен на 900 тысяч рублей.

Такой суммы у мужчины не оказалось, и потерпевший предложил передать 290 тысяч, на что мошенники согласились. Преступники попросили положить деньги в пакет и передать его водителю такси, который вскоре приедет.

Пенсионер передал деньги водителю. Тот отвез пакет в Калугу, после чего передал его девушке, которая вероятно не знала, что втянута в преступную схему. Она должна была перевести деньги на некий счет, но вместо этого отнесла всю сумму в полицию.

В данный момент идет поиск преступников.

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