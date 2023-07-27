Две пенсионерки из Калуги стали жертвами мошенников

В дежурную часть по Калуге за короткий промежуток времени обратились две местные жительницы, которые стали жертвой схемы «Ваш близкий человек стал виновником ДТП». По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

В первом случае пенсионерке позвонили и представились ее сиделкой. Мошенникам удалось узнать имя социального работника. В ходе беседы «сиделка» рассказала, что по ее вине в аварии пострадали люди. Затем злоумышленница передала телефон мужчине, который представился адвокатом и пояснил, что его подзащитной необходимо 500 тысяч рублей для компенсации и постельное белье.

Потерпевшая передала постельные принадлежности и деньги приехавшему к ней мужчине, который представился водителем адвоката.

Женщина поняла, что стала жертвой обмана только тогда, когда в квартиру пришла ее сиделка и рассказала, что никакого ДТП не было.

Во втором случае аналогичным образом калужанка лишилась 800 тысяч рублей, пытаясь помочь своей внучке, которая тоже якобы стала виновницей серьезной аварии.

Расследование продолжается. Идет поиск преступников.

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