Калужанину начали угрожать за попытку снять проститутку

Жителю Калуги, который по телефону пытался вызвать проститутку, начали угрожать. С того же номера перезвонил мужчина и начал требовать деньги, сообщили в четверг, 27 июля, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин, опасаясь за свою жизнь, перевел вымогателю 15 тысяч рублей, а когда тот потребовал новый перевод, обратился в полицию.

Телефонного преступника удалось найти в Самаре. Мужчине 31 год. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.