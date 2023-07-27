Житель Калужской области напал на друзей с ружьем

В Людиновском районе Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». в отношении местного жителя, сообщили в четверг, 27 июля, в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, к 54-летнему мужчине пришли в гости двое друзей. Во время распития алкоголя произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за ружье и выстрелил в воздух.

Один из гостей испугался и вышел на улицу, подозреваемый отправился за ним и выстрелил ему в ногу. В это время из помещения вышел второй гость, после чего хозяин квартиры выстрелил и в него, но пуля прошла по касательной.

Пострадавшие обратились в больницу, откуда в полицию поступил сигнал о произошедшем.

Полицейские нашли нарушителя и изъяли оружие.

Расследование продолжается.

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