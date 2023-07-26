В Калуге поймали мошенника, укравшего 880 тысяч рублей у пенсионеров

В Калуге завели уголовное дело по статье «Кража» на 26-летнего местного жителя. Он подозреваемся в 7 кражах у людей преклонного возраста на сумму более 880 тысяч рублей, сообщили в среду, 26 июля, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, мужчина показывал потерпевшим удостоверение о том, что он является сотрудником газовой службы и говорил о необходимости проверить оборудование. Затем преступник наблюдал за хозяевами квартир и выяснял, где хранятся сбережения. Далее он отдавал жертвам договор и пока они его подписывали, похищал деньги и уходил из квартиры.

Мужчина подозревается в 7 мошеннических преступлениях.

В данный момент идет проверка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.