Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

В Калужской области пьяная женщина напала на сожителя с ножом

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 11:17 0 203
В Калужской области пьяная женщина напала на сожителя с ножом

В сухиничский отдел полиции обратилась женщина и сообщила о том, что в соседней квартире скандал. Прибыв на место происшествия сотрудники нашли в квартире мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в среду, 26 июля, в пресс-службе УМВД.

Было установлено, что на пострадавшего напала его ранее судимая 25-летняя сожительница.

По предварительной информации, во время распития алкоголя между молодым человеком и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ее по лицу. Девушка схватила нож и несколько раз полоснула пострадавшего по шее. Затем нападавшая испугалась и позвонила в скорую.

Возбуждено уголовное дело по факту легкого причинения вреда здоровью. Расследование продолжается. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 11:17 0 203
Тэги: криминал мвд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Тельферы на 3 тонны: как выбрать и эксплуатировать
Промышленные колёса для тележек: правила выбора и использования
Как отличить силиконовый шланг от ПВХ-шланга?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru