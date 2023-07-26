В Калужской области пьяная женщина напала на сожителя с ножом

В сухиничский отдел полиции обратилась женщина и сообщила о том, что в соседней квартире скандал. Прибыв на место происшествия сотрудники нашли в квартире мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в среду, 26 июля, в пресс-службе УМВД.

Было установлено, что на пострадавшего напала его ранее судимая 25-летняя сожительница.

По предварительной информации, во время распития алкоголя между молодым человеком и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил ее по лицу. Девушка схватила нож и несколько раз полоснула пострадавшего по шее. Затем нападавшая испугалась и позвонила в скорую.

Возбуждено уголовное дело по факту легкого причинения вреда здоровью. Расследование продолжается.

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