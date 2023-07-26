В Калуге 21-летнюю девушку задержали с 45 свертками наркотиков

В Калуге 21-летнюю девушку подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков. О возбуждении уголовного дела в среду, 26 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанку задержали в лесополосе. У нее были 20 свертков с синтетическим наркотиком. Рядом нашли еще 25 таких же свертков.

Девушка пояснила, что наркотики предназначались для продажи. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.