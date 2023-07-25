Калужанин пригасил в гости женщину и напал на нее с ножом

В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который умышленно причинил легкий вред здоровью своей новой знакомой, сообщили в пресс-службе МВД во вторник, 25 июля.

По версии следствия, 63-летний ранее судимый мужчина познакомился с пострадавшей на улице. Женщина приехала из другого города. В ходе общения она рассказала своему новому знакомому о том, что ей негде переночевать, после чего калужанин пригласил ее домой.

В квартире мужчина начал пить алкоголь, а затем по невыясненным причинам взял нож и изрезал лицо, руки и ноги своей гостьи. Она смогла выбежать из квартиры на улицу, где ее увидели прохожие и вызвали скорую.

Согласно медэкспертизе травмы нанесли легкий вред здоровью женщины. В данный момент проводится процессуальная проверка.

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