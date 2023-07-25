У мертвой жительницы Калужской области украли три миллиона рублей

В Калужской области 64-летнего мужчину из Краснодара приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Во вторник, 25 июля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2017 году в Кондрово умерла женщина, у которой не осталось наследников. Мошенник договорился с еще одним человеком, личность которого пока не установлена, украсть деньги с ее счетов.

Были изготовлены фальшивые документы о родственных связях краснодарца и калужанки и фиктивное свидетельство о праве на наследство.

На основании этих документов один из банков Кондрово перевел на счет мошенника три миллиона рублей, которые должны были пойти в доход государства. Однако позже виновника задержали.

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