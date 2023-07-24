В Калужской области женщина зарезала своего 36-летнего сожителя

Как мы сообщали ранее, 17 июля в доме на железнодорожной станции Горенская в Калуге мать нашла своего 36-летнего сына мертвым. У мужчины было множество колото-резанных ранений.

Подозреваемая в убийстве была установлена. Ей оказалась 41-летняя сожительница погибшего, сообщили в понедельник, 24 июля, в калужской прокуратуре.

Женщина заключена под стражу на 2 месяца. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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