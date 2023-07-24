Калужского наркодилера посадили на 12 лет

25-летнего жителя Бабынинского района Калужской области признали виновным в 6 покушениях на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в калужской прокуратуре, в понедельник, 24 июля. Мужчину посадили на 12 лет.



Преступник в июле 2022 года в составе преступной группировки раскидывал закладки в Мещовском и Сухиничском районах. Подсудимый пытался распространить около 40 килограммов синтетических наркотиков. Нарушителей поймали сотрудники полиции, мужчину задержали.

При осмотре машины обнаружили еще более 9 килограммов «синтетики».





Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.