В Калужской области полиция изъяла крупную партию гашиша

По сообщениям пресс - службы УМВД России по Калужской области, в пятницу, 21 июля, в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками, был задержан местный житель, подозреваемый в причастности к незаконной деятельности.

Мужчина, оглядываясь по сторонам и проявляя настороженность, вышел из лесного массива, что привлекло внимание полиции и послужило основанием для его задержания. При досмотре задержанного, полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство - гашиш общей массой более 95 грамм.

Согласно предположениям правоохранительных органов, эти наркотики предназначались для сбыта на территории региона третьим лицам. В связи с этим, возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

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