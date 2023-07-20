В больнице умер 48-летний мужчина, которого избили на базе отдыха в Калужской области

На днях в больнице умер 48-летний мужчина, которого в ночь на 9 июля избили на базе отдыха в Ферзиковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел между двумя компаниями. Подозреваемым по делу об избиении проходит 31-летний житель села Воскресенское.

Сейчас ведется расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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