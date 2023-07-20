Вынесен приговор по делу о взятках в МГТУ имени Баумана в Калуге

В Калуге суд вынес приговор по делу о взятках и мошенничестве в МГТУ имени Баумана. В четверг, 20 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В 2021 году 57-летняя преподавательница физкультуры университета предложила двум студентам за деньги договориться с другими педагогами о хороших оценках на экзаменах по математическим дисциплинам.

Но на самом деле женщина просто взяла 70 тысяч рублей и ни с кем договариваться не стала.

Калужанку приговорили к трем годам лишения свободы условно. В этот период она не может менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Отметим, что изначально в ходе следствия сообщалось о гораздо большем количестве случаев и ущербе в 1,3 миллиона рублей.

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