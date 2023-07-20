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В Калуге вынесли приговор организатору экстремистской организации в колонии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2023 12:31 0 298
В Калуге вынесли приговор организатору экстремистской организации в колонии

В четверг, 20 июля, областной суд в Калуге вынес приговор 38-летнему мужчине, которого признали виновным по трем статьям: он занимал высшее положения в преступной иерархии, организовал экстремистскую организацию и финансировал ее деятельность. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступления совершались в 2021 году в исправительной колонии в Сухиничах.

- Он назначал из числа осужденных лиц так называемых «смотрящих» за отрядами, промышленными зонами, контролировал распределение денежных средств, находящихся в общем пользовании, - пояснили в прокуратуре. - Кроме того, подсудимый организовал на территории колонии ячейку запрещенной на территории Российской Федерации международной общественной организации «АУЕ», в которую вовлек своих доверенных лиц, наделив статусами, а также осуществил сбор более одного миллиона рублей на финансирование ее деятельности.

Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2023 12:31 0 298
Тэги: криминал
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