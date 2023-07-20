В Калужской области сын убил своего отца в состоянии алкогольного опьянения

Во вторник, 18 июля, в одной из квартир на улице Микрорайон Победы в городе Сосенском Козельского района произошло убийство. Об этом в четверг сообщила прокуратура Калужской области.

Предварительно установлено, что в квартире 68-летнего мужчины и 42-летнего сына произошел конфликт. В ходе ссоры 42-летний сын нанес удар ножом в грудь отцу, мужчина скончался в медучреждении.

Сейчас проводится расследование, злоумышленник задержан. Убийце грозит до 12 лет лишения свободы.

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