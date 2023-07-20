В Калужскую область привезли педофила, два года прятавшегося от следователей

Калужские следователи выдвинули обвинения 37-летнему мужчине, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в региональном управлении СК.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году. Девочке на тот момент было меньше 14 лет.

Предполагаемый виновник скрылся. Нашли его месяц назад в Волгоградской области.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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