Вынесен приговор бывшему чиновнику, которого задержали за взятку в центре Калуги

Вечером в среду, 19 июля, стало известно, какой приговор вынесли бывшему директору Муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности» в Калуге. Мужчину признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, рассказали нам в региональном управлении Следственного комитета.

Виновника задержали летом прошлого года рядом с Гостиными рядами. Он требовал с подрядчиков взятки за согласование объемов выполненных работ по муниципальным контрактам по ремонту многоквартирных жилых домов.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что речь шла о домах на улицах Плеханова, Жукова, Московской, Пролетарской и Чичерина.

Суд установил, что директору учреждения передавали деньги и цифровую технику. Общая сумма взяток составила 900 тысяч рублей. 8 июня прошлого года виновник попался с поличным при получении 150 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.