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Вынесен приговор бывшему чиновнику, которого задержали за взятку в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2023 10:02 0 871

Вечером в среду, 19 июля, стало известно, какой приговор вынесли бывшему директору Муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности» в Калуге. Мужчину признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, рассказали нам в региональном управлении Следственного комитета.

Виновника задержали летом прошлого года рядом с Гостиными рядами. Он требовал с подрядчиков взятки за согласование объемов выполненных работ по муниципальным контрактам по ремонту многоквартирных жилых домов.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что речь шла о домах на улицах Плеханова, Жукова, Московской, Пролетарской и Чичерина.

Суд установил, что директору учреждения передавали деньги и цифровую технику. Общая сумма взяток составила 900 тысяч рублей. 8 июня прошлого года виновник попался с поличным при получении 150 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2023 10:02 0 871
Тэги: криминал
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