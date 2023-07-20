В Калужской области родственники чуть не убили друг друга

В Кировском районе произошел конфликт, который привел к жестокому избиению. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в УМВД по Калужской области

Полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, смогли восстановить хронологию событий. Оказалось, что потерпевший находился в гостях у своего родственника, где и произошел инцидент.

По предварительной информации, во время употребления алкоголя между присутствующими возникла ожесточенная словесная ссора. 29-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своему гостю физическим насилием. Вскоре после словесной агрессии он нанес несколько ударов потерпевшему по различным частям тела. Когда нападение прекратилось, пострадавший покинул квартиру и обратился за помощью в медицинское учреждение и полицию. Полицейские оперативно задержали подозреваемого и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Правоохранительными органами было установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В связи с данными обстоятельствами полиция решила возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого. В его действиях были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса, которая касается нанесения побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющем судимость. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 6 месяцев.

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