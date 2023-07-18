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В Калуге на благоустройстве территории перед Дворцом спорта украли 4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 18.07.2023 14:21 5 1071
В Калуге на благоустройстве территории перед Дворцом спорта украли 4 миллиона рублей

В Калуге 39-летнего учредителя и директора коммерческой организации обвиняют в мошенничестве. О ходе расследования уголовного дела во вторник, 18 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, компания в 2021 году по договору с «Калугаблагоустройство» выполняла благоустройство арт-объектов перед Дворцом спорта. Стоимость работ составила 5,5 миллиона рублей, хотя выполнены они были лишь на 1,5 миллиона.

Ущерб муниципального учреждения оценили в 4 миллиона рублей.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 18.07.2023 14:21 5 1071
Тэги: криминал
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