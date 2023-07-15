В одном из подъездов Калуги зарезали бездомного

В Калуге проводится расследование убийства бездомного. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в Следственной управление Следственного комитета по Калужской области.

По словам пресс-службы, тело обнаружили ночью в среду, 12 июля. Погибший был инвалидом. Мужчина проживал в квартире своего знакомого. Зарабатывал попрошайничеством. Деньги они вместе с этим приятелем пропивали.

В совершении убийства полиция подозревает, хозяина квартиры. Роковой ночью в ходе конфликта он нанес потерпевшему два ножевых удара.

- Предполагаемое орудие убийства, а также следы крови из квартиры подозреваемого изъяты, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщила пресс-служба.

Подозреваемого арестовали.

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