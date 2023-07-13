Бухгалтер из Калужской области за два года положила в карман 627 000 рублей организации

В четверг, 13 июля, УМВД России по Калужской новости сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бухгалтера из Людиновского района.

По версии полиции, бухгалтер организации в Людинове с 2020 по 2022 год использовала свое служебное положение, чтобы присвоить себе деньги организации.

Так, завышая оклад и неправомерно начисляя премии, отпускные, она перечисляла на свой счет денежные средства в виде зарплаты, которые потом тратила на себя.

Сумма ущерба организации составила более 627 тысяч рублей.

Женщина под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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