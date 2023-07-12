В Калужской области агрессивный пьяница грозился убить родственницу за просьбу перестать пить

В среду, 12 июля, в УМВД по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

В полицию позвонила жительница Мосальского района и сообщила, что у нее дома происходит конфликт.

Оказалось, что местный житель выпивал дома, а его родственница попросила прекратить пить. В ответ мужчина начал кричать, материться.

В какой-то момент он схватился за нож и направил его в сторону родственницы. Женщина испугалась и просила мужчину успокоиться. Но тот был настроен агрессивно, продолжил угрожать. Тогда женщина позвонила в полицию.

Услышав об этом, мужчина кинул нож в сторону и вышел из дома.

В рамках уголовного дела ведется расследование.

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