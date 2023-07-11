При досмотре пьяного мужчины в Калуге полиция нашла наркотики
Во вторник, 11 июля, УМВД Калужской области сообщило, что у калужанина при досмотре найден наркотик для личного употребления.
На 3улице Калуги полиция обратила внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения.
При личном досмотре у него найден и изъят наркотик общей массой 1,24 грамма.
По версии полиции, мужчина приобрел наркотики у третьих лиц и хранил для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.
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