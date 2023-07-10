В Калужской области из кассы магазина украли 35 000 рублей

В понедельник, 10 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

В полицию обратилась руководитель торговой точки и рассказала, что у нее из кассы украли все деньги.

Камера видеонаблюдения в магазине показала, что, когда продавец вышла из помещения, неизвестный мужчина проник внутрь через неплотно закрытые рольставни и тайно похитил из кассы денежные средства.

Сумма ущерба составила более 35 000 рублей. Оперативно был задержан ранее судимый 40-летний житель Людиновского района.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.