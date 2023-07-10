В Калужской области вынесли приговор за три выстрела из травматического пистолета

В понедельник, 10 июля, прокуратура Калужской области рассказала о приговоре по делу об убийстве.

В январе 2023 года в Дзержинском районе 39-летний житель Калуги выпивал в компании своего знакомого в его доме.

В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, обвиняемый схватился за травматический пистолет и трижды выстрелил в потерпевшего, мужчина умер.

Суд назначил калужанину 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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