Напавшие на 42-летнего жителя Калуги бандиты заключены под стражу на два месяца
Как мы писали ранее, в Калужской области банда под видом вооруженных полицейских совершила разбойное нападение.
В воскресенье, 9 июля, прокуратура города Калуги рассказала подробности.
Установлено, что нападение было совершено 7 июля 2023 года четырьмя жителями нашего региона. Неподалеку от Бушмановского пруда все четверо в форме сотрудников полиции совершили нападение на 42-летнего мужчину.
Как ранее отмечалось, они забрали у него 100 000 рублей и требовали еще три миллиона.
Злоумышленники заключены под стражу на два месяца. Прокуратура контролирует расследование.
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