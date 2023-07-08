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В Калужской области банда под видом вооруженных полицейских совершила разбойное нападение

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД России по Калужской области
Опубликовано: 08.07.2023 12:33 0 1089
В Калужской области банда под видом вооруженных полицейских совершила разбойное нападение

Четверо жителей Калужской области подозреваются в совершении разбойных нападений. Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в управлении МВД России по Калужской области.

По предварительным сведениям, подозреваемые действовали под видом сотрудников полиции.

- Они совершили нападение на жителя Калужской области, в ходе которого, применяя предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием, угрожали применением насилия опасного для жизни и здоровья, открыто похитили у гражданина 100 тысяч рублей и потребовали передать денежные средства в размере 3 млн. рублей, - пояснили в пресс-службе регионального МВД.

У фигурантов изъяли экипировку, форменное обмундирование, предположительно огнестрельное оружие и спецсредства.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».  

Подозреваемых заключили под стражу.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД России по Калужской области
Опубликовано: 08.07.2023 12:33 0 1089
Тэги: разбой мвд криминал
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