В Калужской области поймали курьера мошенников

В четверг, 6 июля, УМВД по Калужской области сообщила о задержании курьера мошенников.

По данным полиции, житель Калужской области 1974 года рождения участвовал в схеме «ваш родственник попал в ДТП».

По фактам мошенничества такого рода в Калуге возбуждено 4 уголовных дела. Общая сумма ущерба по ним составила около 800 тысяч рублей.

- Мужчина в одном из мессенджеров получил от третьих лиц предложение дополнительного заработка, - поясняют в полиции роль в группе аферистов. - Выполняя в противоправной схеме роль курьера, гражданин прибывал по месту жительства потенциальных жертв и забирал наличные средства. Часть денег мужчина оставлял себе в качестве заработка, остальные средства перечислял на счета соучастников.

Сейчас полиция пытается выйти на след других членов преступной группы.

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