В Калуге пьяная калужанка обокрала соседку очень глупым способом

В среду, 5 июля, УМВД по Калуге сообщила об успешном раскрытии дела о краже сотового телефона и денег с банковского счета.

В полицию обратилась калужанка, ставшая жертвой вора. У нее пропал телефон, а с карточного счета в банке испарились деньги.

Воришку вычислили очень быстро. Ею оказалась 39-летняя соседка калужанки. Как выяснилось, леди выпивали вместе в квартире потерпевшей, и когда та заснула, соседка ушла, прихватив с собой чужой рюкзак.

В нем она и обнаружила телефон соседки, который оказался не заблокирован.

- Женщина воспользовалась установленным в телефоне банковским приложением и осуществила перевод имеющихся на чужом счету денежных средств на подконтрольный ей счет, - говорят в полиции. - После чего избавилась от мобильного телефона и рюкзака, выбросив их.

Ущерб от этого безобразия потерпевшая оценила в более чем 19 тысяч рублей.

Остается загадкой, как мадам рассчитывала избежать ответственности, переводя деньги на свою карту. На дар убеждения? Гипноз? Наивность полиции? В любом случае, как говорят в народе, не прокатило.

Теперь воровке, которая при этом еще и ранее судима, грозит до 5 лет лишения свободы.

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