В Калуге неблагодарный пьяница обокрал сердобольную женщину

В среду, 5 июля, УМВД по Калуге сообщило о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

К полицейским обратилась калужанка, у которой пропали 4 тысячи рублей. Она пояснила органам, что стояла на остановке, когда к ней подошел изрядно выпивший мужичок. Он попросил вызвать ему такси.

Сердобольная женщина вошла в положение и начала оформлять заказ. В этот момент пьянь, увидев, что из заднего кармана калужанки торчат купюры, аккуратно вытащил их, а когда такси подъехало, сел в него и укатил восвояси.

Когда женщина обнаружила пропажу, то вызвала полицию. Тем удалось отыскать неблагодарного негодяя и задержать его.

Воришкой оказался ранее судимый 44-летний калужанин. Украденные деньги он успел потратить. За вопиющий акт черной неблагодарности ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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