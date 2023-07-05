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В Калужской области полиция отыскала 32-х человек, объявленных в розыск

Опубликовано: 05.07.2023 08:17 0 508
В Калужской области полиция отыскала 32-х человек, объявленных в розыск

 В среду, 5 июля, УМВД по Калужской области рассказало об итогах операции «Розыск», которая проводилась на территории региона.

Согласно данным полиции, в ходе нее они отыскали 32-х человек, среди которых семеро подозреваемых в совершении краж.

Также в руки правосудия попали трое мошенников и один насильник.

- Два гражданина числились в межгосударственном розыске за странами – участниками СНГ, - сообщает ведомство. - Кроме того, установлено местонахождение 8 лиц, ранее пропавших без вести.

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Опубликовано: 05.07.2023 08:17 0 508
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