В Калужской области мужчина пойман с 9,68 грамма наркотиков

Во вторник, 4 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков.

Полицией был задержан калужанин, при нем находился наркотик общей массой 9,68 грамма. Молодой человек, как полагают правоохранители, собирался продать наркотики.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, а источник происхождения наркотика еще предстоит выяснить.

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