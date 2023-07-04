В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 590 000 рублей

Во вторник, 4 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

В полицию обратилась пожилая калужанка и рассказала, что попалась на уловки мошенников.

Пенсионерке позвонил женский голос, она посчитала, что звонит ее дочь. Звонившая сказала, что стала виновницей ДТП, чтобы не попасть в тюрьму, она должна отдать крупную сумму пострадавшим, компенсировав ущерб.

Слова «дочери» подтвердил и другой человек в телефоне, он представился полицией.

Пенсионерка согласилась помочь «дочери», сложила все деньги в спортивную сумку, накрыла их пледом и стала ждать курьера. Вскоре постучал незнакомец, забрал сумку и скрылся.

После чего пенсионерке дали новое указание - снять трубку с домашнего телефона, а от мобильного избавиться.

Только после того, как женщина все выполнила, она поняла, что общалась с мошенниками.

Идут оперативно-розыскные мероприятия. Причастные устанавливаются.

Ущерб, причиненный пенсионерке, составил 590 000 рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.