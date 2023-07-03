Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Падения дронов Статьи

Бывшая жена оформила на себя половину квартиры недееспособного жителя Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 17:01 0 393
Бывшая жена оформила на себя половину квартиры недееспособного жителя Калуги

В понедельник, 3 июля, прокуратура Калужской области сообщила о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2015 году 45-летняя уроженка города Иваново, зная, что ее бывший муж психически болен и не оценивает совершаемые им действия, убедила его подписать договор купли-продажи на половину принадлежащей ему квартиры, расположенной в Калуге.

Свыше 700 000 рублей за долю в квартире женщина ему не выплатила, причинив потерпевшему ущерб. Дело направлено в суд, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 17:01 0 393
Тэги: мошенники
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
За что выбирают модульные выключатели КЭАЗ: ТОП-5 причин
Какая обувь должна быть в гардеробе мужчины
Операционный лизинг авто

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru