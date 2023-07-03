Бывшая жена оформила на себя половину квартиры недееспособного жителя Калуги

В понедельник, 3 июля, прокуратура Калужской области сообщила о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2015 году 45-летняя уроженка города Иваново, зная, что ее бывший муж психически болен и не оценивает совершаемые им действия, убедила его подписать договор купли-продажи на половину принадлежащей ему квартиры, расположенной в Калуге.

Свыше 700 000 рублей за долю в квартире женщина ему не выплатила, причинив потерпевшему ущерб. Дело направлено в суд, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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