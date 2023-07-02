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Стало известно, как накажут юриста, давшую взятку 1,4 миллиона рублей чиновнику

Дмитрий Ивьев , Фото из архива
Опубликовано: 02.07.2023 17:00 0 238
Стало известно, как накажут юриста, давшую взятку 1,4 миллиона рублей чиновнику

Как мы ранее рассказывали, юрист одной из коммерческих организаций Калуги была арестована во время передачи взятки чиновнику. Женщина действовала в интересах компании, которая занималась благоустройством города. Чиновник должен был принять некачественно выполненные работы. Всего стороны договорились о вознаграждении в размере 8 миллионов рублей, но в день задержания передавались 1,4 миллиона рублей. Сразу после этого предполагаемую виновницу арестовали.

В субботу, 1 июля, в Следственном управлении Следственного комитета Калужской области сообщили о вынесении приговора по этому делу.

Как рассказали в ведомстве, суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 4,2 миллиона рублей.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива
Опубликовано: 02.07.2023 17:00 0 238
Тэги: взятка криминал ск
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