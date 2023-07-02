Стало известно, как накажут юриста, давшую взятку 1,4 миллиона рублей чиновнику

Как мы ранее рассказывали, юрист одной из коммерческих организаций Калуги была арестована во время передачи взятки чиновнику. Женщина действовала в интересах компании, которая занималась благоустройством города. Чиновник должен был принять некачественно выполненные работы. Всего стороны договорились о вознаграждении в размере 8 миллионов рублей, но в день задержания передавались 1,4 миллиона рублей. Сразу после этого предполагаемую виновницу арестовали.

В субботу, 1 июля, в Следственном управлении Следственного комитета Калужской области сообщили о вынесении приговора по этому делу.

Как рассказали в ведомстве, суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 4,2 миллиона рублей.

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